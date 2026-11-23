(Adnkronos) - Jannik Sinner ha deciso. Si opererà al ginocchio per risolvere il problema che lo ha messo ko dal successo a Wimbledon, dopo uno storico back to back sull'erba londinese, e lo farà in Finlandia. Per tornare al top si affiderà al chirurgo ortopedico Lasse Lempainen (LEGGI L'ARTICOLO SULLE CONDIZIONI DI SINNER), un luminare in materia, che ha già rimesso in piedi tanti altri campioni dello sport. Ma con la sua assenza, come può cambiare la classifica Atp? Il fuoriclasse azzurro, in questo senso, potrebbe avere un aiuto dal ranking protetto.

Cos'è il ranking protetto? Ecco qualche coordinata. Intanto, non si tratta di una sorta di 'congelamento' dei punti, che continueranno ad andar via di torneo in torneo, ma di un aiuto che permette ai tennisti fermi da almeno 26 settimane (di fila) di iscriversi a un massimo di nove tornei nell'arco di nove mesi, sfruttando però la media della classifica occupata nei primi tre mesi di stop.

Sinner dovrebbe chiederlo in via formale all'Atp e sarebbe un aiuto importante, che gli permetterebbe di evitare di ripartire dalle qualificazioni nei tornei più importanti del circuito. Jannik è out dal 12 luglio e arriverebbe a toccare la soglia il 10 gennaio 2027, poco prima dell'inizio degli Australian Open 2027.

Non solo. Se l’assenza dai campi raggiunge almeno dodici mesi, il limite sale da nove a dodici tornei per ciascuna specialità (anche nel doppio), nell’arco di dodici mesi. In questo calcolo, non sono da includere però i tornei con wild card o quelli a cui la partecipazione sarebbe garantita grazie alla classifica effettiva. Altre cose da sapere? Il ranking protetto non vale in ottica Atp Finals e deve essere attivato entro tre anni dall’ultima partecipazione a un torneo.