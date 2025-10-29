Sinner-Bergs: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner debutta a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino.

Sinner arriva all'appuntamento, a cui aveva dato forfait lo scorso anno, dopo aver vinto il torneo 500 di Vienna, battendo in finale in rimonta Alexander Zverev. Bergs invece si è regalato la sfida con il numero due del ranking superando al primo turno lo statunitense Alex Michelsen, battuto in tre set.

La sfida tra Sinner e Bergs è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, presumibilmente nel primo pomeriggio. L'incontro è il terzo sul campo centrale, dove il programma si apre alle 11 con la sfida tra il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot, i due cugini che tornano ad affrontarsi a poche settimane dal duello nella finale del Masters 1000 di Shanghai.

A seguire, il tedesco Alex Zverev - numero 3 del tabellone - affronta l'argentino Camilo Ugo Carabelli. Quindi, probabilmente tra le 15 e le 16, ecco Sinner e Bergs. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il primo incontro tra loro.

Sinner-Bergs sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.