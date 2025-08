Sinner, allenamenti a Cincinnati. E c'è anche Cahill

(Adnkronos) - Darren Cahill resta con Jannik Sinner? L'indizio, se di indizio si può parlare, arriva direttamente dagli Stati Uniti. Il tennista azzurro è sbarcato a Cincinnati per iniziare l'ultima parte di stagione sul cemento, che culminerà con gli US Open 2025, al via il prossimo 24 agosto. Sinner ha iniziato gli allenamenti in vista del Masters 1000, preparatorio all'ultimo Slam dell'anno, con il suo team al completo.

A guidare gli allenamenti del numero uno del mondo infatti, c'era anche Darren Cahill, supercoach australiano che, a inizio stagione, aveva rivelato come quella in corso sarebbe stata la sua ultima da allenatore. La decisione dell'ex tennista però non sembra così ferma, e già nelle scorse settimane, soprattutto dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon, sembrava sempre più probabile un retrofront.

La presenza di Cahill a Cincinnati, che si confermerà con ogni probabilità anche a New York, è un indizio di un rapporto che in questo momento sembra lontano dalla sua chiusura. In America c'è anche Umberto Ferrara, l'ex fisioterapista coinvolto nel caso Clostebol tornato nel team di Sinner dopo l'addio di Marco Panichi, alla vigilia di Wimbledon.

Ferrara aveva già seguito Jannik durante i suoi allenamenti a Montecarlo dove aveva ripreso la preparazione in vista dell'ultima parte di stagione sul cemento, che culminerà negli US Open 2025, ultimo Slam dell'anno a cui arriverà, anche in questo caso, da campione in carica.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie