Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati. Orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, metterà ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Alcaraz a Cincinnati in tv e streaming .

La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, lunedì 18 agosto, alle 15 locali, le 21 ora italiana. Fin qui sono 13 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 8-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato a Wimbledon.

Sinner-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

