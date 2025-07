Sinner-Alcaraz, lotta per la vetta del ranking: rischio sorpasso agli US Open

(Adnkronos) - Lo scontro è rimandato al 7 agosto, al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il forfait di Jannik Sinner e quello di Carlos Alcaraz dal torneo di Toronto, la lotta per il primo posto del ranking Atp riprenderà dagli Usa.

Dopo Cincinnati ci sono gli Us Open e in entrambi i tornei il campione è l'altoatesimo, che dovrà difendere i suoi, rispettivamente, 1000 e 2000 punti dall'assalto del murciano. Se tutto gira per il verso giusto, Sinner avrà un bottino di 11.830 punti, scalati i 200 guadagnati a Toronto 2024 quando il n. 1 si fermò ai quarti di finale.

Alcaraz al momento non perde niente perché anche l'anno scorso saltò il torneo canadese, e tra Cincinnati e Flushing Meadows a New York aveva accumulato solo 60 punti dopo aver perso al debutto contro Monfils nel primo turno ed essersi fermato al secondo agli US Open contro Van de Zandschulp.

Se il n. 2 dovesse trionfare nei due tornei statunitensi raggiungerebbe quota 11.540, mentre Sinner perderebbe alcuni dei suoi punti e si esporrebbe al sorpasso in classifica che proprio oggi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Alcaraz ha annunciato come suo obiettivo principale.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie