Sini estate, una settimana di eventi tra cinema e musica

L’estate a Sini continua a regalare emozioni con un ricco calendario di eventi che animeranno le serate del paese. Giovedì 8 agosto alle ore 22, piazza Eleonora si trasformerà in un cinema all’aperto per la proiezione di “Coco”, il film d’animazione targato Pixar, vincitore dell’Oscar, che ha incantato grandi e piccini con la sua toccante storia ispirata al Día de los Muertos messicano. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sini, si inserisce nella rassegna “Cinema sotto le Stelle”. Ma non è tutto: il programma continuerà con una serie di eventi pensati per ogni gusto. Domenica 11 agosto alle 22:30, i ritmi della tradizione sarda prenderanno il sopravvento con i balli di Ignazio Mura, che porteranno sul palco il fascino e l’energia delle danze tipiche dell’isola. Lunedì 12 agosto sarà una giornata ricca di appuntamenti sportivi e culturali. Alle 17:30 prenderà il via la “Coppa Santa Chiara”, una corsa su strada che vedrà atleti di tutte le età sfidarsi lungo un percorso cittadino. Subito dopo, alle 18, spazio al teatro

