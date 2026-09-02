Simone Repele e Sasha Riva, 'un continuo incontrarsi tra corpi, suoni e parole' - Notizie

(di Maria Grazia Marilotti) Un racconto per quadri "in un continuo incontrarsi tra corpi, suoni e parole". Al Parco di Molentargius nel territorio di Quartu Sant' Elena va in scena il 5 settembre alle 21 Rendez-vous, spettacolo di danza prodotto dalla Compagnia Riva & Repele, inserito nel Quartu Cultura Festival curato dalla Fondazione Quartu Cultura. Protagonisti i danzatori e coreografi Simone Repele e Sasha Riva, l'attore Gianluca Cavallaro, il violinista Moritz Defregger, Leonardo Mazzarotto, autore dei testi."Abbiamo creato un ambiente nel quale danza, musica dal vivo e recitazione potessero dialogare mantenendo, allo stesso tempo, una propria identità", spiegano Simone Repele e Sasha Riva.Rendez-vous è dedicato a Davis Aloschi, un giovane allievo della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala venuto a mancare durante il periodo di ideazione dello spettacolo. "Con lui avevamo avuto l'opportunità di lavorare, insieme ai suoi compagni, pochi mesi prima, durante la creazione della cerimonia olimpica di Milano Cortina- sottolineano - il pensiero di Davis ci ha accompagnati durante tutto il processo creativo, dando a ciò che stavamo costruendo una profondità e un significato diversi".Si soffermano sul titolo, Rendez-vous, appuntamento. "È un concetto che può assumere moltissime forme. Può essere l'incontro con un'altra persona, con un'assenza, con un ricordo, ma anche con una parte di noi stessi. Ed è proprio questa molteplicità di significati che ci interessava attraversare nello spettacolo".È il penultimo appuntamento in un programma tra musica, teatro, danza e reading letterari al Parco naturale regionale Molentargius Saline. "Un luogo come Molentargius possiede già una propria identità, una propria atmosfera, dei suoni, una luce, un respiro - mettono in risalto - il corpo entra in relazione con uno spazio che non è solo uno sfondo, ma una presenza. Sarà...

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