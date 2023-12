Simaxis, nuova segnaletica gialla e lampeggianti per indicare le corsie sfalsate sulla Statale

Simaxis

Alcuni automobilisti avevano lanciato l’allarme per i problemi di sicurezza

Nuova vernice gialla e nuova segnaletica a indicare il cantiere del cavalcaferrovia a Simaxis.

“Dopo varie segnalazioni dei cittadini, sulla pericolosità della strada, per la scarsa segnaletica finalmente vi hanno posto rimedio”, commenta un lettore che grida al “miracolo”.

“Adesso lungo la Statale 388 c’è l’idonea segnaletica di colore giallo, con i catarifrangenti e i lampeggianti che indicano la strada da percorrere”, contiuna.

In quel punto, infatti, per chi viaggia in direzione Oristano la corsia si sposta sulla sinistra: le auro devono occupare la corsia che normalmente sarebbe destinata alle auto che si muovono in direzione opposta (verso Simaxis). A loro volta, le auto dirette a Simaxis devono spostarsi sulla corsia provvisoria, ancora più a destra, realizzata con la riapertura del cantiere.

Nel mese di ottobre la segnalazione che avvertiva dei problemi di sicurezza perché mancava il cartello che indicava la direzione obbligatoria da seguire e i conetti disposti a delimitare la mezzeria venivano abbattuti. Adesso il sollievo per la sistemazione: “C’è da dire bravi”.

La corsia in direzione Oristano

Domenica, 17 dicembre 2023

commenta

Fonte: Link Oristano