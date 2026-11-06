(Adnkronos) - Silvia Morandotti è il nuovo direttore Business Operations & Excellence di BeOne Medicines Italia. Negli ultimi mesi - informa una nota - Morandotti ha guidato il team di Business Operations, mantenendo al contempo la responsabilità delle funzioni Regulatory, Quality & Compliance di cui era responsabile per BeOne Medicines Italia dal 2023. La nuova responsabilità rappresenta un’ulteriore evoluzione di un percorso professionale maturato in oltre vent’anni nel settore farmaceutico, iniziato nell’ambito della ricerca clinica e sviluppatosi successivamente attraverso ruoli di crescente responsabilità in Regulatory Affairs, Quality, Compliance e Pharmacovigilance. Nel corso della sua carriera, Morandotti ha inoltre maturato una significativa esperienza nella collaborazione con le diverse funzioni aziendali e nella gestione di attività caratterizzate da elevata complessità regolatoria e organizzativa. Prima di entrare in BeOne Medicines Italia, nel 2023, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Swedish Orphan Biovitrum, Celgene e Amgen.

La nomina si inserisce nel percorso di evoluzione e rafforzamento di BeOne Medicines Italia. La crescita dell’azienda richiede infatti un continuo sviluppo del modello organizzativo, dei processi e delle modalità di collaborazione, per costruire una struttura sempre più solida, integrata e capace di sostenere le ambizioni future. In questa direzione nasce la nuova funzione di Business Operations & Excellence, con l’obiettivo di rafforzare l’eccellenza operativa, favorire una sempre maggiore integrazione tra le diverse aree aziendali e tradurre le priorità strategiche in un’execution efficace e di qualità. "BeOne sta vivendo in Italia una fase importante di crescita ed evoluzione, che porta con sé nuove opportunità e, allo stesso tempo, la necessità di continuare a far evolvere la nostra organizzazione - spiega Marco Sartori, General Manager e amministratore delegato di BeOne Medicines Italia - La creazione di Business Operations & Excellence risponde proprio a questa esigenza: costruire un’organizzazione sempre più integrata, agile ed efficace, capace di accompagnare le nostre ambizioni nel Paese. La nomina di Silvia Morandotti esprime inoltre un principio in cui crediamo fortemente: investire nelle nostre persone, valorizzarne competenze, esperienze e potenziale e creare opportunità perché possano continuare a crescere insieme all’azienda. La crescita di BeOne passa anche dalla crescita delle persone che ogni giorno contribuiscono a costruirla".

"Sono molto felice di assumere questa nuova responsabilità in una fase di forte evoluzione per BeOne in Italia - afferma Morandotti - contribuire a migliorare continuamente il modo in cui lavoriamo insieme, rendendo l’organizzazione sempre più agile, integrata e focalizzata sulle priorità è fondamentale, significa creare le condizioni favorevoli alla prossima fase di crescita di BeOne nel nostro Paese. Sono grata per la fiducia e pronta a mettere la mia esperienza al servizio di questa nuova sfida. Un’organizzazione forte e capace di evolvere è fondamentale per sostenere nel tempo le nostre ambizioni e la nostra capacità di generare valore per i pazienti", conclude.