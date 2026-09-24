(Adnkronos) - Siemens ha svelato oggi a Milano, all’interno di Casa Siemens, Engage X, il nuovo centro di competenza esperienziale dedicato alle esigenze dell’elettrificazione e della digitalizzazione delle infrastrutture. L’inaugurazione ufficiale ha mostrato concretamente come un ecosistema all'avanguardia, dove reale e digitale convergono, possa supportare aziende, partner e stakeholder nell’affrontare la crescente complessità del sistema energetico, in una fase caratterizzata dall'espansione dei consumi elettrici, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e dall’evoluzione delle infrastrutture critiche.

Pensato come uno spazio fisico e digitale di incontro, Engage X permette a clienti e partner di confrontarsi con scenari reali, approfondire le sfide dei propri settori e comprendere come infrastrutture, software, dati, intelligenza artificiale e servizi possano lavorare insieme per generare valore. Il percorso consente di osservare applicazioni concrete, valutare diversi scenari operativi attraverso tecnologie di simulazione e digital twin, sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale a supporto dei processi decisionali e individuare nuove opportunità di sviluppo in un contesto caratterizzato da una crescente complessità energetica e infrastrutturale.

Attraverso esperienze immersive, casi d’uso reali e simulazioni software, Siemens mette a disposizione le proprie competenze lungo l’intera catena del valore dell’elettrificazione, dalla progettazione e gestione delle infrastrutture all’automazione, dalla digitalizzazione alla cybersecurity, fino ai servizi lungo il ciclo di vita degli asset. Un approccio end-to-end che contribuisce a rendere reti, impianti di generazione, data center, edifici e sistemi di mobilità più efficienti, affidabili e resilienti, valorizzando le reti elettriche come vero e proprio sistema nervoso della transizione energetica.

“L’elettrificazione è una trasformazione già in atto che sta ridisegnando industrie, reti e infrastrutture”, ha dichiarato Marco Rastelli, Head of Electrification & Automation di Siemens. “Le tecnologie per affrontare questo cambiamento esistono già: la sfida oggi è accelerarne l’adozione e trasformare la visione in progetti concreti. Con Engage X abbiamo voluto creare un luogo in cui innovazione e competenze si incontrano, consentendo a clienti e partner di sperimentare in modo concreto il valore dell’integrazione tra infrastrutture, software, dati e servizi. Questo centro rappresenta la capacità di Siemens di affiancare i clienti lungo l’intera catena del valore dell’elettrificazione, con un approccio end-to-end che combina tecnologie, competenze specialistiche e conoscenza applicativa. Siamo orgogliosi di aver realizzato questa iniziativa in Italia, rafforzando il nostro impegno a supportare la trasformazione energetica del Paese e a mettere competenze, innovazione e tecnologie a disposizione dell'ecosistema industriale italiano."

A portare la prospettiva di chi affronta le trasformazioni di oggi nei rispettivi settori sono stati Francesco Gerli, Amministratore Delegato di Unareti e Head of Smart Infrastructure di A2A e Michele Mazzarelli, Head of Digital & AI nella nuova unità organizzativa Data Centers Management Program di Eni. Partendo dalle esperienze maturate sul campo, gli interventi hanno affrontato alcune delle principali sfide della transizione energetica: l'integrazione delle fonti rinnovabili, la gestione di reti sempre più dinamiche e la crescente domanda di energia generata anche dallo sviluppo dei data center.

“Le reti elettriche stanno vivendo una trasformazione profonda, chiamate a integrare una crescente quantità di energia da fonti rinnovabili e a rispondere a una domanda sempre più dinamica. - ha dichiarato Francesco Gerli, presidente e Amministratore Delegato di Unareti e Head of Smart Infrastructures di A2A - A Milano, in un contesto in cui le sfide legate ai cambiamenti climatici hanno particolare rilevanza, Unareti ha definito un Piano Strategico al 2035 per lo sviluppo e il potenziamento dell'infrastruttura cittadina, con circa 800 milioni di euro di investimenti già messi a terra in 5 anni. L’obiettivo è rendere la rete sempre più flessibile, digitale e resiliente, anche grazie alla collaborazione con partner tecnologici come Siemens, per tradurre l’innovazione in soluzioni concrete al servizio della transizione energetica.”

Eni ha inoltre evidenziato come la crescita dell'economia digitale e dell'intelligenza artificiale stia aumentando significativamente il fabbisogno energetico dei data center, rendendo sempre più centrali temi quali l'affidabilità dell'alimentazione, la continuità operativa e la gestione della complessità delle infrastrutture elettriche. Ha inoltre sottolineato l'importanza di collaborare con partner tecnologici in grado di garantire tempi di realizzazione certi, manutenzione predittiva ed elevati standard di efficienza energetica.

Con Engage X, Siemens mette a disposizione dell’ecosistema energetico e infrastrutturale italiano un punto di riferimento dedicato all’elettrificazione e alla digitalizzazione. Uno spazio in cui le sfide della transizione energetica vengono tradotte in scenari concreti e dove clienti e partner possono sperimentare direttamente il valore dell’integrazione tra infrastrutture, software, dati e competenze specialistiche. Tecnologie come digital twin, intelligenza artificiale e cybersecurity completano questa esperienza, contribuendo a rendere il sistema energetico sempre più intelligente, resiliente e sostenibile.