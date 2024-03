Oristano

L’ente acque della Sardegna risponde a Coldiretti

L’Enas ribalta sulla Regione la responsabilità delle accuse degli sprechi d’acqua del Tirso in mare in un momento di forte siccità, mosse ieri da Coldiretti Sardegna che si è unita alla denuncia lanciata dall’Anbi regionale e alle forti preoccupazioni del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale. In una nota ufficiale, fa sapere di non aver ricevuto le risorse finanziarie necessarie alla gestione del sistema, nonostante numerose segnalazioni.

“Enas, pur seguendo con attenzione le problematiche del mondo agricolo, è però un ente pubblico e non un’associazione di categoria, quindi, agisce in forza di disposizioni di legge (spesso rubricate inopinatamente a cavilli burocratici), avendo cura di attuare le disposizioni date dall’autorità di bacino, che agisce a tutela dell’intera collettività e secondo le regole date dalla norma, a lettura della quale è necessario soddisfare prioritariamente il fabbisogno ad uso domestico, ed a seguire quelli industriali ed irrigui”. È la risposta dell’Ente acque della Sardegna a Coldiretti Sardegna e alle “dichiarazioni rilasciate su alcuni organi di stampa, nei quali è stata evidenziata la mancata redistribuzione, da parte di Enas, delle risorse idriche nelle zone più colpite dalla siccità”.