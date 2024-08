Siamaggiore, festa per Santa Maria: il programma

La borgata di Pardu Nou, a Siamaggiore, si prepara a festeggiare Santa Maria. Le vie della borgata si animeranno di luci, suoni e colori, mentre i fedeli e i visitatori si ritroveranno per partecipare a una serie di eventi religiosi e popolari che culmineranno con la solenne processione in onore della Santa. Le iniziative religiose iniziate il 16 agosto proseguiranno fino 24 agosto, con la Novena alle ore 18:30, seguita dalla Santa Messa alle ore 19. Il 25 agosto, alle ore 10, si terrà la processione solenne che percorrerà le vie e i campi della borgata. Alle ore 10:30 seguirà la Santa Messa solenne, presieduta da don Tonino Panfili, vicario episcopale di Sua Santità per la vita consacrata a Roma, e dal parroco don Alejandro Garcia Quintero. Al termine, il comitato offrirà un rinfresco per tutti i presenti. I festeggiamenti civili inizieranno il 24 agosto alle ore 22 con balli sardi in piazza, accompagnati dall’organetto di Maurizio Sellero e dalla voce e chitarra di Giuseppe Pintus. A seguire, Dj

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

