“Siamaggiore contro la violenza sulle donne”: flashmob, un convegno e uno spettacolo

Siamaggiore

Coinvolte anche le scuole nelle iniziative per il 25 novembre

Un flashmob, un convegno e uno spettacolo per dire no alla violenza di genere. Anche l’Amministrazione comunale di Siamaggiore, guidata dal sindaco Davide Dessì, ha promosso diverse iniziative in occasione del 25 novembre.

La manifestazione intitolata “Siamaggiore contro la violenza sulle donne” prevede alle 13 un flashmob a tema, realizzato dagli studenti della scuola secondaria di Solarussa nelle strade del paese, con arrivo davanti al municipio.

Alle 15 seguirà un convegno nell’aula consiliare. Dopo i saluti dell’Amministrazione, interverranno Gianna Carta, presidentessa della sezione Oristano della Fidapa; Domenico Putzolu, rappresentante dell’Ordine provinciale degli psicologi; Eleonora Alice Ninu, presidentessa dell’Osservatorio cybercrime Sardegna; Pietro Zocconali, presidente dell’Associazione nazionale sociologi; le artiste Carmen Porcu e Margherita Muscas. Al convegno saranno presenti anche docenti e studenti dell’ Istituto comprensivo di Simaxis – Villaurbana.

La manifestazione si chiuderà nella palestra comunale, alle 18, con le premiazioni del concorso “Il mio no”, riservato agli studenti della scuola secondaria di Solarussa, e uno spettacolo con musica racconti, danza e poesia con Physical Art Studio, Carmen Porcu , Margherita Muscas e i Janas.