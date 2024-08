Si avvicina alla ex nonostante i divieti, arrestato a Oristano

Gli agenti della polizia di Stato di Oristano hanno arrestato un 37enne pregiudicato, residente in provincia di Sassari, sorpreso in flagranza di reato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura era stata imposta nell’ambito di un procedimento penale in cui l’uomo è imputato per condotte persecutorie, violente e minacciose nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto durante un ordinario servizio di pattugliamento nella via Cagliari, grazie all’intervento degli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Oristano. Gli agenti, già a conoscenza del caso e con un’attenta osservazione sul campo, sono riusciti a identificare il soggetto e a fermarlo, assicurandolo così alla giustizia. Il 37enne è stato immediatamente posto in arresto dai poliziotti della Volante e successivamente consegnato alla Procura della Repubblica di Oristano, che procederà con le ulteriori azioni legali

