Sfregia con una chiave le fiancate di un’auto in sosta: denunciato

Sestu

Scoperto grazie alla videosorveglianza e ad alcuni testimoni



Le telecamere non hanno lasciato alcun dubbio: è stato lui a sfregiare intenzionalmente un’auto parcheggiata. Un bidello di San Sperate, 61 anni, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per danneggiamento.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Sestu, l’uomo 3 mesi fa aveva rigato con una chiave l’intera carrozzeria di una Volkswagen Touran, di proprietà di una trentenne cagliaritana, parcheggiata in località su Moriscau.

I militari sono risaliti all’uomo, finora incensurato, grazie ai sistemi di videosorveglianza e tramite alcune testimonianze.

Non si conosce ancora il motivo per cui il bidello si fosse accanito su quell’auto ma la proprietaria adesso potrà almeno farsi ripagare i danni.

Lunedì, 27 novembre 2023