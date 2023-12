Sfida tra i migliori scacchisti sardi a Bosa. E per chi voleva provare, una grande tavola in piazza

Bosa

Un successo la prima edizione del torneo voluto dal Comune, che ora pensa a corsi nelle scuole

Gli scacchi protagonisti dello scorso fine settimana in Planargia, grazie all’iniziativa “Re/Regina della Città di Bosa” per due giorni che ha chiamato a raccolta i migliori scacchisti sardi. Il torneo, organizzato in collaborazione con il Circolo Scacchi Oristano, si è svolto sabato e domenica 17 ed è stato la prima fra le diverse manifestazioni in programma nell’ambito del “Premio Città di Bosa” e volute dall’amministrazione comunale per sostenere l’accoglienza turistica in bassa stagione.

“Nonostante la manifestazione si sia svolta a cavallo con altre importanti iniziative su tutto il territorio regionale, e nonostante si trattasse di una prima edizione, ha riscosso un notevole successo”, commenta l’assessore comunale Guglielmo Macchiavello. “Hanno partecipato 34 scacchisti di ogni età, provenienti da tutta la Sardegna, con un livello di gioco molto alto. Dobbiamo ringraziare il Circolo Scacchi Oristano per l’ineccepibile organizzazione e l’assistenza tecnica” .

Grazie al circolo oristanese, nella piazza IV novembre è stata installata una grande scacchiera, 4 metri per 4, con pezzi in resina: un’installazione che ha dato la possibilità, a chi voleva cimentarsi, di fare una partita all’aperto e che ha coinvolto tante persone.

Il torneo di scacchi si è svolto nell’antico palazzo Don Carlo, sempre nel centro storico di Bosa, e ha visto la partecipazione anche di Francesco Sonis, del Circolo di Arzachena, giocatore della Nazionale italiana di scacchi, che come da pronostico si è aggiudicato il primo trofeo “Città di Bosa”.

“Un grande successo”, conclude l’assessore Macchiavello, “per un’iniziativa che assieme a Sonis ha portato a Bosa molti fra i migliori scacchisti della Sardegna, che hanno soggiornato nella nostra città. Per noi questa è la vera riuscita della manifestazione: portare visitatori anche in questo periodo di bassa stagione”.

Il legame tra Bosa e la scacchiera è destinato a rafforzarsi: l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di organizzare per le scuole elementari dei corsi extra curriculari di avvicinamento e formazione sugli scacchi.