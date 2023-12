Settimana tra sole e nuvole di passaggio, con qualche rischio di pioggia a Capodanno

Oristano

Temperature miti per gli ultimi giorni di dicembre



Saranno delle giornate con temperature miti e dei cieli per lo più soleggiati quelle della fine di dicembre: qualche nuvola renderà però le giornate un po’ più grigie con l’avvicinarsi del nuovo anno.

Secondo il servizio Arpas Sardegna, per la giornata di oggi sull’Isola si prevede un cielo poco nuvoloso con qualche addensamento locale. I venti saranno deboli con delle temperature minime in leggera diminuzione e le massime stazionarie: a Oristano si arriverà a 15 gradi, mentre a Santu Lussurgiu si toccheranno gli 11 gradi.

Anche per domani, come riportato dal servizio meteo dell’Aeronautica militare, previsto un cielo poco nuvoloso con possibili addensamenti e temperature che non subiranno delle diminuzioni sensibili.

Le giornate di venerdì e sabato, secondo i meteorologi dell’Arpas e dell’Aeronautica, saranno caratterizzate da cieli irregolarmente nuvolosi, con venti deboli e temperature pressoché stazionarie.

Le nuvole rimarranno anche nella giornata di domenica 31 dicembre, e in serata si avrà la possibilità di piogge deboli, ma non tali da preoccupare chi ha intenzione di seguire uno dei tanti concerti in piazza. E in ogni caso per la notte di Capodanno le temperature rimarranno miti.

Mercoledì, 27 dicembre 2023