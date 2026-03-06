Settimana del glaucoma dall'8 al 14 marzo, con parola d'ordine prevenzione. "E' una malattia spesso silenziosa nelle sue fasi iniziali: non dà sintomi evidenti e proprio per questo il glaucoma non può essere 'aspettato', ma deve essere cercato attivamente. L'approccio più efficace è quello di intercettare il rischio ogni volta che una persona entra in contatto con il sistema sanitario. Occorre quindi identificare i soggetti più esposti, come chi ha più di 40-50 anni, una familiarità per glaucoma, una miopia elevata, chi utilizza cortisonici per periodi prolungati - soprattutto in collirio - o ha avuto traumi oculari. Anche una pressione oculare già ai limiti superiori della norma, alcune patologie vascolari o respiratorie e la sospetta apnea del sonno possono rappresentare campanelli d'allarme. In presenza di questi fattori è fondamentale indirizzare il paziente a una valutazione oculistica mirata, che includa la misurazione della pressione oculare, l'esame del nervo ottico, l'Oct delle fibre nervose retiniche e della macula, il campo visivo e, quando indicato, pachimetria e gonioscopia, secondo quanto raccomandato dalle linee guida internazionali". Lo spiega all'Adnkronos Salute Francesco Oddone, responsabile dell'Unità di ricerca Glaucoma e dell'Uos Glaucoma e integrazione ospedale territorio della Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia di Roma.

In occasione della Settimana del glaucoma, Iapb Italia Ets - Fondazione Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) organizzano e promuovono in circa 80 città italiane controlli oculistici gratuiti, utili a determinare possibili fattori di rischio (l'elenco delle città coinvolte è consultabile sul sito www.settimanaglaucoma.it). Durante tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, Iapb Italia Ets offre un servizio gratuito di consultazione oculistica telefonica al numero verde 800.068.506. Non solo sul glaucoma, ma su qualsiasi problema relativo agli occhi.

L'opera di sensibilizzazione e di prevenzione sul glaucoma non può non vedere coinvolti anche i medici di famiglia. E' così? "L'obiettivo non è trasformare il medico di medicina generale in uno specialista oculista - risponde Oddone - ma fornirgli strumenti semplici e facilmente integrabili nella pratica quotidiana per individuare precocemente i soggetti a rischio. E' utile, ad esempio, integrare nella routine una breve checklist mentale che tenga conto di età, familiarità, uso di steroidi e condizioni oculari predisponenti. Particolare attenzione va riservata ai pazienti in terapia cortisonica cronica, che dovrebbero essere indirizzati a controlli oculistici periodici. Al tempo stesso - aggiunge - è importante definire percorsi di invio chiari e rapidi verso i centri specialistici, con criteri di priorità ben condivisi nei casi di sospetto glaucoma o pressione oculare elevata. La formazione continua, attraverso incontri mirati, audit clinici e momenti Ecm pratici basati su casi reali rappresenta uno strumento essenziale", evidenzia lo specialista. "Questo lavoro è ancora più rilevante in un contesto in cui, per ragioni economiche o per le liste d'attesa, molte persone tendono a rinunciare alle visite: se il primo filtro territoriale non intercetta il rischio, il paziente rischia di arrivare tardi alla diagnosi".

'La ricerca si concentra sempre più sui meccanismi biologici della malattia e sull'individuazione di biomarcatori'

Come Fondazione Bietti, che azione svolgete nella prevenzione e cura del glaucoma? "In qualità di Irccs, operiamo su un doppio fronte strettamente integrato - illustra Oddone - Da un lato vi è l'attività clinica dedicata al glaucoma, con percorsi strutturati di diagnosi, presa in carico e follow-up che includono terapie mediche, trattamenti laser e soluzioni chirurgiche personalizzate in base alla fase e alle caratteristiche della malattia. Dall'altro lato vi è un impegno costante nella prevenzione concreta, attraverso iniziative di informazione rivolte alla popolazione, campagne di sensibilizzazione sui fattori di rischio e collaborazioni con il territorio per facilitare l'accesso ai controlli. L'integrazione tra ospedale e territorio rappresenta un elemento centrale per garantire continuità assistenziale e intercettare precocemente i casi sospetti".

Quali le nuove linee di ricerca e le novità scientifiche e terapeutiche? "Le principali direttrici di sviluppo - riferisce l'esperto - riguardano innanzitutto il miglioramento della diagnosi precoce e dell'accessibilità ai controlli, anche grazie all'utilizzo di strumenti digitali e di intelligenza artificiale che possono supportare lo screening e l'identificazione dei soggetti a rischio. Parallelamente, la ricerca si concentra sempre più sui meccanismi biologici della malattia e sull'individuazione di biomarcatori in grado di predire la progressione, aprendo la strada a terapie più mirate. Sul piano terapeutico, si punta a strategie più sostenibili nella pratica quotidiana, con regimi farmacologici semplificati per favorire l'aderenza, un uso sempre più consapevole del laser - come la trabeculoplastica selettiva - e approcci chirurgici personalizzati, guidati dalle evidenze scientifiche più aggiornate".

Quanto all'aumento del consumo di farmaci anti-glaucoma, "può riflettere una maggiore capacità diagnostica e una più ampia presa in carico, ma la vera sfida resta anticipare la malattia: intercettare prima i soggetti a rischio, ridurre le barriere di accesso e accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura con modelli organizzativi semplici, efficaci e misurabili nel tempo", conclude Oddone.