Settembre da record per hotel nord Sardegna, occupazione camere all'85% - Notizie

Settembre 2026 ha segnato il miglior risultato di sempre per l'ospitalità alberghiera del nord Sardegna. Il campione analizzato è stato di 111.480 posti letto mensili, distribuiti in 50.070 camere, mentre il tasso medio di occupazione delle camere si è attestato all'85,01%, in crescita rispetto all'82,92% registrato nel settembre 2025.I dati di Federalberghi Confcommercio nord Sardegna confermano che la stagione turistica non si è esaurita con agosto. "Settembre ha mostrato una capacità di generare presenze ormai paragonabile a quella del mese centrale dell'estate, discostandosi di solo un punto percentuale in termini di occupazione, rafforzando il ruolo della stagione estiva come componente sempre più importante per il sistema ricettivo del territorio", spiega l'associazione. Ottobre si presenta invece come un mese di transizione. Le prime stime indicano un'occupazione intorno al 65% della capacità massima, con prezzi delle camere nuovamente vicini ai livelli di maggio.A trainare la domanda è soprattutto il mercato internazionale. Il 75,68% delle presenze non è italiano, con i turisti tedeschi, francesi, spagnoli, svizzeri e polacchi ai primi posti. La distribuzione, tuttavia, non è uniforme.Nell'area di Sassari il mercato italiano mantiene una presenza significativa, pari a circa il 50% delle presenze, mentre ad Alghero e Castelsardo la componente straniera arriva all'85%, lasciando al mercato nazionale una quota del 15%.Il dato di Alghero è particolarmente rilevante. Qui l'occupazione delle camere ha raggiunto l'88,38%, contro l'86,49% del settembre 2025. Si tratta di un risultato distante appena un punto percentuale dai migliori livelli registrati nel mese di agosto, a conferma della forza della destinazione anche fuori dal picco estivo.Positivo anche il risultato del Golfo dell'Asinara, dove il tasso di occupazione ha raggiunto il 79,89%, in crescita rispetto al 77,17% del settembre 2025. A Castelsardo...

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