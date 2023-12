Settecento operazioni al San Martino in meno di un anno. Raddoppiati gli interventi per tumori al colon

Oristano

Importante sviluppo delle tecniche di laparoscopia, con nuovi macchinari



Nel 2023 sono stati superati i 700 interventi nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “San Martino” di Oristano. L’aumento più considerevole ha riguardato gli interventi per tumore al colon, ben 103; un raddoppio rispetto ai 52 del 2019, prima del rallentamento imposto dal Covid. Ma sono anche altri i numeri in rialzo. E cresce la Struttura complessa di Chirurgia, diretta dal dottor Massimiliano Coppola, che commenta così: “Una crescita molto importante. Viviamo un po’ sull’onda lunga di ciò che si è verificato durante il periodo della pandemia, quando molti pazienti non sono stati trattati tempestivamente. Abbiamo pressoché recuperato il gup accumulato nel corso di quegli anni”.

Per quanto riguarda gli interventi di chirurgia colica per neoplasia, parlano i numeri: erano stati 52 nel 2019 e lo stesso numero nel 2020, sono saliti a 69 nel 2021 e 72 nel 2022, fino a 103 nel 2023. I dati sono stati comunicati dalla Asl di Oristano.

“In tre anni, nonostante il calo nel periodo Covid, abbiamo praticamente raddoppiato questi interventi oncologici”, ha sottolineato il dottor Coppola, “un risultato raggiunto grazie alla collaborazione di una grande squadra, fatta da tutto il personale medico e infermieristico della Chirurgia, dagli endoscopisti, che si occupano della diagnosi e dello screening per i tumori del colon retto, dagli anestesisti, dai radiologi, dagli oncologi, dagli anatomo-patologi e da tutto il personale del blocco operatorio. Inoltre questi interventi, rispetto al passato, vengono eseguiti quasi sempre in laparoscopia, consentendo quindi una ripresa più rapida e un più rapido rientro del paziente a casa ed alle sue consuete attività. Questo è stato possibile anche grazie all’acquisizione recente di una colonna laparoscopica di ultima generazione, che consente agli operatori una visione molto più precisa ed accurata di tutte le strutture anatomiche e quindi di eseguire interventi più precisi ed accurati, anche dal punto di vista oncologico”.

Ancora il direttore della Struttura complessa di Chirurgia: “Anche le colicistectomie laparoscopiche sono notevolmente aumentate: 84 nel 2019, 145 nell’anno in corso. Sono aumentate in percentuale quelle fatte per via laparoscopica o mini-invasiva, che hanno ormai raggiunto percentuali vicine al 95%. Questo ci ha permesso, nei casi non complicati, di dimettere il 92 per cento dei pazienti entro due giorni dall’intervento”.

Le nuove tecnologie a disposizione della Struttura complessa sono un alleato importante: “Oggi possiamo trattiamo anche i tumori e le altre patologie dello stomaco in maniera mini-invasiva, con ottimi risultati. Inoltre abbiamo ripreso a trattare anche le patologie della parete addominale come le ernia ombelicali, i laparoceli e le ernie inguinali, anche per via laparoscopica. Questi pazienti sono stati particolarmente trascurati durante il periodo del Covid”.

Il direttore sanitario, il dottor Antonio Maria Pinna, ha commentato: “Sono attività che confermano l’attrattività del presidio ospedaliero del San Martino di Oristano, con molti pazienti che arrivano anche dalle Asl limitrofe. Siamo soddisfatti di aver riportato nella Struttura complessa di Chirurgia i numeri al periodo pre-Covid e di avere superato le migliori previsioni. Numeri e risultati che rendono giustizia agli sforzi costanti di questa direzione generale per il potenziamento di tutti i reparti dell’ospedale, con un’assistenza sempre più attenta e al passo coi tempi per i pazienti”.