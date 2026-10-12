Serie A, oggi Torino-Udinese - Diretta
(Adnkronos) - La sesta giornata di Serie A, si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Torino e Udinese. Oggi, lunedì 12 ottobre, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospitano i friulani con le due squadra che si trovano appaiate in classifica con 4 punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato in 14/a posizione insieme a Parma, Genoa e Monza.
Nel prossimo turno di Serie A l'Udinese ospiterà il Lecce, mentre il Torino andrà a Parma.
📰 Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a: info@sardanews.it