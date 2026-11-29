(Adnkronos) - Trasferta sul campo del Sassuolo per il Napoli: oggi, domenica 29 novembre, gli azzurri sono attesi dalla sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri fa visita ai neroverdi con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi e proseguire il proprio cammino in campionato. I partenopei arrivano all'appuntamento con il morale alto, dopo la convincente vittoria casalinga contro il Torino nell'ultimo turno di campionato e il prezioso pareggio conquistato in trasferta contro il Manchester City in Champions League. Situazione decisamente più complicata per il Sassuolo, che sta attraversando un momento di profonda difficoltà. I neroverdi sono reduci da sei sconfitte consecutive, l'ultima delle quali maturata in casa contro il Genoa, e si trovano attualmente in piena zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Laurienté. All. D'Aversa.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

Prossimo impegno per il Sassuolo sarà giovedì in trasferta con la Juventus per gli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre il Napoli giocherà sabato in casa con il Lecce in campionato.