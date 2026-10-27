(Adnkronos) - Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano i padroni di casa del Sassuolo guidati in panchina da Alberto Aquilani e la Lazio capolista allenata da Rino Gattuso. Gli emiliani sono reduci dal ko per 2-0 subito a Como, mentre i biancocelesti hanno sconfitto per 2-1 il Parma all'Olimpico. In classifica la Lazio è prima insieme all'Inter a quota 22, mentre il Sassuolo è tredicesimo con 8 punti come il Bologna.

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio ospiterà il Cagliari all'Olimpico mentre il Sassuolo se la vedrà ancora in casa con la Fiorentina.