Serie A, oggi Napoli-Bologna 0-0 - Diretta
(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 13 settembre, gli azzurri ospitano il Bologna al Maradona nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce da tre sconfitte consecutive, in A con Como e Inter e in Champions con l'Arsenal, mentre gli emiliani hanno pareggiato nell'ultimo turno contro il Sassuolo.
La partita tra Napoli e Bologna sarà visibile su Dazn, ma anche sui canali di sky Sport. Sfida disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.
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