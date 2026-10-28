(Adnkronos) - Torna in campo la Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, il Milan guidato in panchina da Ruben Amorim ospita il Bologna di Raffaele Palladino. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, i rossoneri si sono imposti in trasferta per 2-0 sul campo dell'Udinese grazie ai gol di Pulisic e Hutchinson, mentre i rossoblù hanno vinto all'Unipol Domus per 2-0 sul Cagliari con le reti di Casale e Bernardeschi su rigore. In classifica il Milan è quinto con 18 punti, mentre il Bologna è tredicesimo a quota 8 insieme al Sassuolo.

Nel prossimo turno di campionati i rossoneri giocheranno sabato sera il derby con l'Inter, mentre gli emiliani ospiteranno il Monza.