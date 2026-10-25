(Adnkronos) - L'Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 25 ottobre, i nerazzurri sfidano la Fiorentina - in diretta tv e streaming - a San Siro nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal sofferto successo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, battuto 1-0 nella terza giornata, mentre in campionato ha superato 3-1 il Bologna al Dall'Ara. Quella di Vanoli invece, subentrato in corsa a Grosso sulla panchina viola, aveva perso nettamente in casa con il Como per 3-1.

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.