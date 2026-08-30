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Serie A, oggi Cagliari-Inter - Diretta
(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, i nerazzurri affrontano il Cagliari in trasferta. La squadra di Chivu, campione d'Italia in carica, arriva dal convincente successo per 4-1 contro il Monza, mentre i sardi hanno battuto il Parma 1-0 all'esordio in campionato.
Nella prossima giornata l'Inter ospiterà il Napoli a San Siro, mentre il Cagliari se la vedrà in casa con il Lecce.
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