(Adnkronos) - Torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 24 ottobre, all'Unipol Domus si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Fabio Pisacane e il Bologna allenato da Raffaele Palladino, in un match dell'ottava giornata. Le due squadre sono reduci da due sconfitte: i sardi hanno perso per 4-0 in trasferta a Monza, mente gli emiliani sono stati sconfitti in casa dall'Inter per 3-1. In classica il Cagliari è sesto con 13 punti insieme al Frosinone, mentre il Bologna è quindicesimo a quota 5.

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Bologna, in campo alle 15:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Maldini, Adopo; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Enem. Allenatore: Palladino.

La diretta televisiva e streaming di Cagliari -Bologna sarà disponibile in esclusiva su Dazn.