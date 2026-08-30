Warning: Undefined property: stdClass::$image_intro in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/plugins/system/t4/src/t4/Helper/Metadata.php on line 79
Warning: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/plugins/system/t4/src/t4/Helper/Metadata.php on line 79
Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/templates/ja_purity_iv/html/com_content/article/default.php on line 39
Warning: Attempt to read property "image_fulltext" on null in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/templates/ja_purity_iv/html/com_content/article/default.php on line 39
Serie A, Napoli-Como 0-0 - Diretta
(Adnkronos) - Big match al Maradona. Oggi, domenica 30 agosto, il Napoli torna in campo in Serie A sfidando il Como. Dopo il successo all'esordio contro il Genoa, con il 2-0 firmato dalle reti di De Bruyne e Vergara, la squadra di Allegri ospita la squadra di Fabregas nella seconda giornata di campionato. Al debutto, i lombardi hanno pareggiato 1-1 contro l'Udinese.
Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli vola a San Siro per sfidare l'Inter, mentre il Como se la vedrà in trasferta con il Genoa.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it