(Adnkronos) - Sale l'attesa per il derby di Milano. Sabato 31 ottobre il Milan sfida l'Inter - in diretta tv e streaming - nella stracittadina valida per la decima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano al match dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Bologna, che si è imposto a San Siro per 4-2, mentre i nerazzurri hanno superato il Venezia in trasferta per 2-0. In classifica la squadra di Chivu è prima con 25 punti, a pari merito con la Lazio, quella di Amorim invece occupa il quinto posto a quota 18, a -2 dal Como quarto e a -3 dalla Roma terza.

Il derby tra Milan e Inter è in programma sabato 31 ottobre alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Pavlovic, Gila; Hutchinson, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Cissè; Ramos. All. Amorim.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; , Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.