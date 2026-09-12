(Adnkronos) - Partita dai due volti allo stadio Olimpico con il big match tra Lazio e Milan che si chiude sul 2-2. La squadra di Gattuso sfiora il poker di vittorie, mai successo nella storia biancoceleste, dopo un primo tempo perfetto e i gol di Cancellieri al 10' e di Noslin al 39', ma subisce il ritorno della formazione di Amorim, nella ripresa, che con i cambi e soprattutto con Moreira trova il pareggio, grazie alla doppietta del belga con cittadinanza portoghese, in pochi minuti al 65' e al 67'. I biancocelesti quindi salgono a 10 punti primi momentaneamente da soli in classifica di Serie A, mentre i rossoneri si portano a 8 punti. La squadra di Gattuso nel prossimo turno affronterà il Venezia in trasferta mentre il Milan affronterà il Lecce a San Siro.