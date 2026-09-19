Serie A: il Cagliari passa a Udine grazie a Maldini - Notizie

Il Cagliari vince la quarta partita in cinque giornate, salendo a quota 12, e supera l'Udinese 1-0 in trasferta. I tre punti garantiti dalla rete di Daniel Maldini, fresco di convocazione in Nazionale dopo il caso dell'incidente d'auto a Milano, portano il Cagliari a direttamente in cima alla classifica assieme a Roma e Inter. Almeno per un po'. Per l'Udinese si rompe così la lunga catena di imbattibilità contro i sardi. E la possibilità di risollevarsi dopo il 5 a 3 in casa Inter è per ora rimandata.Runjaic riporta in campo Zaniolo, uscito malconcio dal debutto contro il Como e già pronto per la Nazionale, e punta su Ekkelenkamp e Davis. Pisacane dà fiducia - e fa bene - Maldini, nonostante la settimana travagliata. Parte il Cagliari e al 4' è cartellino giallo per Zaniolo che commette fallo su Obert. Prende forza l'Udinese. La prima occasione è al 6' per Zaniolo dal limite dell'area, ma non trova la porta. Risponde Mendy che prova a piazzare il destro, ma la palla scivola a lato. Al 18' Maldini apre per Obert a sinistra che mette in mezzo, palla allontanata. Secondo cartellino giallo della partita al 22' per Karlstrom, che stende Maldini lanciato in contropiede. L'occasione per l'Udinese arriva al 25' su errore di Maldini che sbaglia il passaggio. Davis è pronto, ruba palla, salta Rodriguez con un perfetto dribbling e calcia basso, sbagliando di pochissimo. Qualche scintilla in campo al 33' per una manata involontaria di Zaniolo su Rodriguez che va a terra.Al 37' problemi muscolari per Davis, al suo posto entra Gueye.Altra occasione per i bianconeri: Gueye intercetta un rinvio di Caprile, ma il portiere dei sardi lo ferma con il piede.Si riparte e...

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