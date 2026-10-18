Serie A, Fiorentina-Como 1-2, annullato il gol del pareggio di Pongracic. Cosa è successo
(Adnkronos) - Finale trilling in Fiorentina-Como al Franchi. Al 48', in pieno recupero, con il Como in vantaggio 2-1 sui viola, arriva un calcio di punizione per la squadra di Vanoli sulla trequarti. Sul pallone va Mastantuono, cross a giro sul palo lungo dove arriva Pongracic e che al volo, incrociando, batte Butez per il 2-2. Sembra tutto regolare ma il Var chiede di attendere per un controllo del fuorigioco. Passano diversi minuti per il check del Var e alla fine l'arbitro Di Bello decreta l'annullamento della rete per off-side.