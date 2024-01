Ghilarza

Importante appuntamento per l’atleta di Ghilarza

L’atleta di Ghilarza Sergio Massidda parteciperà agli Europei di pesistica olimpica che si svolgeranno a Sofia, in Bulgaria, dal 12 al 20 febbraio prossimi.

Il direttore tecnico Sebastiano Corbu, che per l’occasione sarà supportato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Alessandro Spinelli, ha scelto nove atleti, sei dei quali – tra cui Massidda – sono in corsa per le Olimpiadi di Parigi.

Gli Europei rappresentano la penultima occasione per entrare nella top 10 della lista olimpica e conquistare il pass. Resta poi la World Cup di Phuket, gara obbligatoria in ogni caso per poter prendere parte alle Olimpiadi.

Massidda, già secondo nella ranking list nella categoria 61 kg, gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso.

Gli azzurri partiranno sabato 10 febbraio da Roma, dove faranno rientro il 18 febbraio.

Giovedì, 25 gennaio 2024