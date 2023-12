Sequestrati oltre 13.000 addobbi natalizi: erano privi dei requisiti di sicurezza

Nuoro

Operazione della Finanza. Segnalati alla Camera di Commercio i responsabili di due attività commerciali

Oltre 13.000 addobbi natalizi non conformi alla legge sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi, in due distinte operazioni, a Nuoro e Tortolì.

I due responsabili delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Nuoro, organo competente all’irrogazione di una sanzione amministrativa che, nel caso di specie, va da un minimo di 516 a un massimo 25.823 euro.

Gli articoli sono risultati privi dei requisiti necessari per la messa in commercio, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti (la quale prevede, tra l’altro, che sulla confezione venga evidenziata la denominazione merceologica, la presenza di indicazioni e prescrizioni in lingua italiana, caratteristiche informative minime).

Le operazioni hanno visto coinvolte e fiamme gialle del Gruppo di Nuoro e della Compagnia di Arbatax.