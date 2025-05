(Adnkronos) - Nel panorama in continua evoluzione del marketing digitale, l'intelligenza artificiale (AI) ha trasformato in modo sostanziale i processi di creazione dei contenuti. Visibilità e successo di un contenuto, tuttavia, non possono essere raggiunti unicamente con la mera generazione automatica. SEOZoom, la piattaforma italiana leader nel settore, presenta AI Engine, lo strumento innovativo per l’ottimizzazione dei contenuti per la SEO del futuro in grado di analizzare e ottimizzare i testi non solo per i motori di ricerca tradizionali, ma anche per gli ambienti basati su AI come ChatGPT, Perplexity e l'AI Overview di Google.

Questi nuovi sistemi, infatti, operano su logiche concettuali e conversazionali lontane dal tradizionale approccio basato sulle keyword. Come sottolineato da Ivano Di Biasi, CEO di SEOZoom, "L’intelligenza artificiale può scrivere, ma non sa dove portare il contenuto. Serve una strategia ed è qui che entra in gioco il nostro AI Engine".

AI Engine, integrato nativamente nell'Assistente Editoriale di SEOZoom, attraverso un motore di analisi semantica all'avanguardia, sfrutta database vettoriali e misurazioni contestuali simulando il comportamento di questi ambienti. AI Engine permette di valutare in tempo reale la compatibilità semantica di un contenuto con i modelli di AI Search, con l'obiettivo di supportare la creazione di contenuti che non solo soddisfino i criteri della SEO tradizionale, ma che siano anche altamente rilevanti per i sistemi di risposta basati sull'AI.

Nel corso dell’ultimo biennio, l’aumento esponenziale di testi generati in automatico ha saturato le SERP, rendendo la visibilità una sfida sempre più ardua. La SEO richiede oggi molto più della semplice pubblicazione: necessita di contesto, strategia, intenzione e struttura. Di Biasi osserva: "Google sta cercando chi scrive davvero, non solo cosa viene scritto". AI Engine nasce proprio per colmare questo divario, fungendo da ponte tra l'automazione e la strategia editoriale, supportando il lavoro umano senza mai sostituirlo.

Frutto di oltre un anno di ricerche e studi approfonditi sui comportamenti di Google, AI Engine è il primo strumento in grado di valutare i contenuti in chiave AI Overview. Mentre i motori di ricerca tradizionali si basano sulla corrispondenza di parole chiave, link e autorità del dominio, le AI operano su embedding semantici: interpretano ogni contenuto in un "vettore di significato" e lo confrontano con altri vettori per trovare similarità concettuali.

Grazie ad un playground interattivo presente in AI Engine, gli utenti possono inserire una query e un contenuto per osservare come verrebbe interpretato da un motore AI. Il sistema fornisce suggerimenti per le modifiche, evidenzia i punti critici e stima le possibilità di selezione del contenuto in una risposta AI generata, calcolandone la coerenza, la profondità informativa e identificando le lacune. Ogni intervento correttivo viene valutato in base all'impatto stimato sulla nuova SERP AI-based.

AI Engine è parte integrante della nuova versione di SEOZoom, una piattaforma completamente riprogettata per offrire un'esperienza più veloce, integrata e multicanale. La nuova suite include moduli predittivi, tracciamento del brand e dei competitor, analisi avanzate, suggerimenti predittivi e un sistema di social monitoring che intercetta i contenuti organici presenti in SERP da piattaforme come YouTube, Facebook, Pinterest e LinkedIn.

"Google ha imparato a capire non solo cosa cerchi, ma anche come vuoi riceverlo. Se cerchi ispirazione, mostra Pinterest. Se cerchi una guida, mostra YouTube. Noi monitoriamo tutto questo e lo mostriamo all’utente", spiega Di Biasi CEO di SEOZoom.

SEOZoom non si limita a suggerire cosa pubblicare, ma anche dove conviene farlo, stimando il potenziale traffico per ogni scelta (articolo blog, video YouTube, post social), è uno strumento che suggerisce, corregge e orienta, mantenendo il controllo e la decisione finale saldamente nelle mani dell'esperienza umana.

La SEO non è più meramente una questione di parole chiave, ma un combinato di valutazioni strategiche che richiedono coerenza e identità. L'AI può agevolare la produzione di testi, ma non è in grado di prendere decisioni strategiche. Non può analizzare il contesto di un brand, costruire una narrazione efficace, adottare il tono più appropriato, valutare tempistiche o effettuare una selezione del canale ideale.

“L’obiettivo della nuova SEOZoom,” conclude Di Biasi, “non è più solo fornire dati, ma trasformarsi in un assistente operativo per il lavoro editoriale. Il sistema, oggi, suggerisce cosa fare: quali keyword sfruttare, dove pubblicare, come adattare i contenuti, persino quando aggiornare un articolo per sfruttare la stagionalità. Il ruolo dell’intelligenza artificiale, in questa visione, non è quello di generare contenuti in modo cieco, ma di supportare l’intelligenza strategica di chi scrive: uno strumento per aiutare i contenuti giusti a emergere, nei canali giusti, per il pubblico giusto”.