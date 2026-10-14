(Adnkronos) - Un video del passato torna a far discutere. Protagoniste della vicenda Selvaggia Lucarelli, Marina La Rosa e Rossella Erra. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì, è tornato virale un video che risale alla scorsa edizione di Ballando con le stelle, quando l'attuale opinionista del reality show di Canale 5 era giurata del dance show di Rai1.

Tutto è cominciato per una frase pronunciata da Lucarelli in diretta al Grande Fratello Vip. Durante un confronto tra le due concorrenti Marina La Rosa e Federica Morello, l'opinionista ha attaccato la prima per aver detto alla concorrente: "Tu per me qui non esisti". "Mi sembra una frase talmente escludente, definitiva, brutta Marina", ha detto Lucarelli, prendendo le distanze dalle parole pronunciate dalla concorrente.

Le sue parole hanno però riportato alla memoria dei fan un precedente confronto tra Lucarelli e Rossella Erra a Ballando con le stelle, quando l'ex giurata rivolgendosi alla collega aveva detto: "Cinque anni che sei qua? Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza". I due video hanno alimentato le polemiche sui social, diversi utenti hanno sottolineato infatti una contraddizione nelle parole della giornalista.

A ricondividere il video anche lo staff della concorrente Marina La Rosa. Il filmato non è passato inosservato nemmeno alla stessa Lucarelli, che ha commentato così: "Vedo che è tornato virale uno dei momenti più divertenti di sempre, grazie. Indimenticabile", ha scritto, ignorando così la polemica e cogliendo solo l'ironia del confronto.