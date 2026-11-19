(Adnkronos) - I fatti risalgono allo scorso 4 giugno e si sono svolti a Novellara, cittadina della Bassa Reggiana nota alle cronache per l'omicidio della 18enne Saman Abbas. Anche in questo caso, la vittima è una ragazza pakistana. Ha 25 anni e la situazione di abusi, segregazione e violenze a cui la sottometteva il marito e parenti di lui è emersa quando la giovane si è gettata da un'auto in corsa ed è stata aiutata da alcuni passanti.

Ai Carabinieri intervenuti quel giorno, ha raccontato che all'interno del veicolo il marito e altri parenti la stavano malmenando per punirla. Ieri, in tribunale a Reggio Emilia, è stata ascoltata in udienza protetta e ha raccontato, come riporta il quotidiano Gazzetta di Reggio, di stupri, aggressioni fisiche con calci, pugni e frustrate, dello stato di isolamento in cui il marito la tratteneva e del divieto di imparare la lingua italiana.

Inoltre, la ragazza ha detto di essere stata costretta dal coniuge ad avere rapporti sessuali, con lo stesso, con il padre di lui e con i suoi fratelli. Le misure cautelari nei confronti dei membri del clan coinvolti in questi reati sono state emesse ad agosto. Detenzione in carcere per il marito 27enne. Divieto d'avvicinamento e obbligo del braccialetto elettronico per il suocero, 55 anni, e i due cognati, entrambi poco più che ventenni. Un quinto indagato è stato iscritto ieri durante l'incidente probatorio in cui la giovane ha raccontato i fatti.

Ieri, il gip reggiano Andrea Rat, ha rivisto alcuni dei provvedimenti, concedendo gli arresti domiciliari al marito e togliendo il braccialetto elettronico a uno dei fratelli, perché non era presente quando si è consumato il crimine.