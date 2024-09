Sedilo, paura per l'esplosione di una bombola Gpl

Posted By: Settembre 25, 2024

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30, si è verificata l’esplosione di una bottiglia di GPL in un appartamento a Sedilo. L’incidente ha causato danni strutturali all’edificio, ma fortunatamente non si registrano né vittime né feriti. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta. Gli operatori, giunti rapidamente, hanno messo in sicurezza l’area e condotto le necessarie verifiche per stabilire le cause dell’esplosione, attualmente ancora in fase di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi, ma saranno gli esiti delle indagini a fornire un quadro più chiaro su quanto accaduto. L’appartamento in questione è di proprietà dell’Area (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa), e i suoi abitanti sono stati prontamente evacuati. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ulteriori accertamenti e per garantire la sicurezza della zona circostante. Nonostante la gravità dell’esplosione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie