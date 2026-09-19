(Adnkronos) - Lo ha detto e lo ha fatto. Donald Trump ha bandito dalla Casa Bianca i giornalisti di Cnn, Ms Now e Politico "a causa della loro costante diffusione di notizie false!", ha sostenuto il presidente americano nel suo annuncio su Truth in cui ha minacciato di adottare altre misure contro "altre testate giornalistiche delle fake news".

E i giornalisti oggi si sono visti negare l'accesso alla Casa Bianca. La corrispondente di Ms Now, Akayla Gardner, ha raccontato che il suo badge non ha funzionato ai tornelli della West Wing, e a questo punto "un agente mi ha chiesto di consegnarle il tesserino che era stato disabilitato". Anche un fotografo dell'emittente è stato bloccato. Lo stesso è successo alla giornalista Betsy Klein della Cnn, con l'emittente che ha diffuso un comunicato di denuncia. "Oggi a giornalisti della Cnn è stato negato l'accesso alla Casa Bianca, la missione della Cnn di dare notizie sul governo continuerà a prescindere da ogni tentativo di limitare l'accesso fisico alla Casa Bianca o altri edifici governativi o altri tentativi di bloccare la nostra attività giornalistica - si legge nella dichiarazione - noi abbiamo il diritto sulla base della Costituzione di fare il nostro lavoro senza interferenze del governo e il bando è un assalto illegale al nostro diritto fondamentale".

Le giornaliste hanno spiegato di essere state informate da agenti del Secret Service del fatto che il loro badge di ingresso era stato disattivato. Anche Ms Now ha diffuso una dichiarazione in cui si afferma la volontà di "intraprendere ogni passo necessario per difendere il Primo Emendamento e il ruolo essenziale del giornalismo indipendente nella nostra democrazia". "Noi stiamo fermi al fianco dei nostri conduttori, reporter e alla nostra redazione - continua la nota - continueremo a riportare notizie sul presidente, la sua amministrazione e su questioni che hanno un impatto per gli americani".

Anche alla giornalista di Politico Cheyenne Haslett oggi è stato negato l'accesso alla Casa Bianca e le è stato ritirato il badge di ingresso. Lo ha reso noto con una mail alla redazione Jonathan Greenberger, direttore del giornale che, insieme a Cnn e Ms Now, è stato colpito dal bando di Trump. "Noi ci schieriamo al suo fianco e al fianco di tutti i giornalisti che scrivono di Casa Bianca, come abbiamo detto ieri noi difenderemo con forza i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento", si legge nella mail, facendo riferimento alla dichiarazione con cui Politico, subito dopo il post di minacce di Trump, ha affermato che "continuerà a scrivere di questa Casa Bianca e delle prossime".

Rispondendo alle domande di giornalisti che gli chiedevano che cosa l'avesse spinto a mettere al bando le testate, Trump ha detto che non si è trattato di un singolo fatto ma il risultato di "articoli cumulativi degli ultimi anni" che secondo lui sarebbero stati caratterizzati da "bugie" su di lui.

"Una messa al bando del genere è assolutamente incostituzionale - ha dichiarato Bruce Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, dicendosi convinto che la mossa di Trump verrà velocemente bocciata dai giudici - il Primo Emendamento parla chiaro riguardo al fatto che quando la Casa Bianca invita dei giornalisti non può mettere al bando altri perché non gradisce quello che scrivono".