Screening tumori Oristano 2024, i dati della prevenzione

Anche nel 2024, la Asl 5 di Oristano si distingue per l’efficacia delle sue attività di screening oncologici. Questi strumenti sono fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce di tumori come il carcinoma della cervice uterina, della mammella e del colon retto. Questi esami permettono di individuare eventuali patologie in fase iniziale, aumentando così le possibilità di cura e guarigione. Nella provincia di Oristano, la copertura degli screening si è confermata ben al di sopra della media regionale, che si attesta intorno al 50%. Il 100% della popolazione a rischio ha ricevuto una lettera di invito a partecipare agli screening per il tumore della cervice uterina e della mammella. Per quanto riguarda il carcinoma del colon retto, l’obiettivo di raggiungere la totalità della popolazione bersaglio sarà completato entro la fine del 2024. Questo risultato riguarda oltre 13.000 donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, invitate a sottoporsi al pap test. Cui si aggiungono 12.000 donne tra i 50 e i 69 anni chiamate a fare la mammografia. Inoltre,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie