(Adnkronos) - Prevenzione, educazione sanitaria e ricerca scientifica sul diabete mellito di tipo 1 e sulla celiachia rivolto ai bambini in età prescolare: sono questi i pilastri del progetto ‘Screening per la vita’, promosso dalla Fondazione Edoardo Carta Ets, in collaborazione con Asl Roma 1 e l’Istituto superiore di sanità (Iss). "L’iniziativa prosegue l’esperienza avviata in occasione della Maratona di Roma 2026, durante la quale sono stati effettuati oltre 200 screening con il ‘Charity Gala Event’ e il ‘Sweet Beats’ in programma giovedì 10 settembre, presso il Circolo sottufficiali della Marina militare, a Roma. A condurre l’evento - si legge nella nota - sarà Andrea Romanzi che metterà in scena uno spettacolo di micromagia. Sarà presente Gigi D’Alessio, grande amico della Fondazione che, con la sua voce e con la sua sensibilità, regalerà agli ospiti un momento musicale, mettendo il proprio talento al servizio di una causa così importante".

"I 2 eventi - informa una nota - suggellano un ventennio di impegno sociale e di sensibilizzazione per il diabete giovanile insulino-dipendente da parte della Fondazione, nata nel 2006 dopo la scomparsa di Edoardo, un ragazzo di 17 anni affetto dalla patologia. La realtà, nata per i giovani, sostiene i piccoli pazienti nel gestire quotidianamente la malattia. Dalla storica Onlus ‘Edoardo con noi ‘al passaggio come Ente del terzo settore, con l’iscrizione al Runts e il conferimento della personalità giuridica, la Fondazione Edoardo Carta Ets ha dato vita a innumerevoli iniziative dalla sua nascita: dalle manifestazioni sportive alla promozione di eventi culturali e artistici fino alla partecipazione alla Maratona di Roma edizioni 2024, 2025 e 2026".

La missione è portata avanti dalla sua presidente, Cinzia Grassi e da tutti i componenti della Fondazione, nonché dal nuovo Comitato scientifico che affianca il Consiglio di amministrazione. Grazie alla collaborazione con strutture sanitarie private e pubbliche, come le Asl del territorio romano, multinazionali, tra cui Sanofi, Novo Nordisk e Revvity, Università e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - precisa la nota - la Fondazione opera per prevenire, attraverso la ricerca e le progettualità scientifiche, le complicanze, anche gravi, in caso di esordio della malattia. “L’Associazione Edoardo con noi Onlus è nata da un’assenza che è diventata presenza e che continua ad esserlo da venti anni, grazie alla forza che ci ha trasmesso Edoardo - afferma la presidente Grassi - Ora la stessa realtà è diventata una Fondazione Ets e si occupa di ricerca, prevenzione e sensibilizzazione sul tema del diabete giovanile, a sostegno delle famiglie, delle comunità e dei giovani. Grazie a progetti come ‘Screening per la vita’ e altre iniziative, cerchiamo di contribuire a dare speranza a chi, con il diabete e la celiachia, ci convive ogni giorno”.

Tante le iniziative e altrettanti i riconoscimenti - si legge nella nota - Dal conferimento dell'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana di Commendatore da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente Grassi fino al premio ‘People in Health Award’, autorevole riconoscimento per l’impegno attivo dell’associazione nella ricerca clinica. Sono 3 le iniziative premiate: educazione e formazione, comunicazione scientifica e supporto territoriale. Con la serata di gala, la Fondazione rinnova il proprio impegno nella ricerca, nella collaborazione con professionisti del settore e nel sostegno a progetti innovativi in ambito diabetologico.