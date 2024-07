Scossa di terremoto nelle acque tra la Sardegna e la Spagna

Sabato pomeriggio, alle ore 15:26, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter è stata registrata nel tratto di mare tra la Sardegna e la Spagna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha localizzato l’ipicentro del sisma a una profondità di 40 chilometri sotto il livello del mare. Nonostante la rilevanza dell’evento tellurico, non sono stati segnalati danni né persone che abbiano percepito la scossa. Questo è attribuibile sia alla magnitudo relativamente bassa del terremoto, sia alla distanza dalla terraferma. I sismografi europei hanno però registrato con precisione il sisma. Il Centro Sismisco EuroMediterrano (Csem) ha confermato che i dati del terremoto sono stati rilevati non solo dalle stazioni dell’Ingv, ma anche dai francesi del Laboratoire de Detection et de Geophysique (LDG), Geoazur (OCA), Reseau National de Surveillance Sismique (ReNaSS) e dagli spagnoli dell’Instituto Geografico Nacional (IGN). Questa rete di monitoraggio sismico, estesa a livello europeo, permette di ottenere informazioni dettagliate e tempestive su eventi sismici di vario genere. Migliorando così la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie