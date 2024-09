Scorie nucleari in Sardegna, cresce la preoccupazione

Il dibattito sulle scorie nucleari in Italia si riaccende con vigore, e la Sardegna è tra le protagoniste involontarie di questa discussione. Il rischio che l’isola possa diventare sede di uno dei depositi nazionali di rifiuti radioattivi è più vivo che mai, alimentato dalle recenti dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin . Durante un recente intervento, il ministro ha annunciato l’intenzione del Governo di creare tre depositi nazionali per lo stoccaggio delle scorie nucleari, uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud. Un piano che coinvolge direttamente sei regioni italiane, tra cui la Sardegna, assieme a Piemonte, Lazio, Sicilia, Basilicata e Puglia. L’inclusione dell’isola tra le regioni papabili ha suscitato preoccupazione e contrarietà tra i cittadini e le istituzioni, che temono le conseguenze ambientali e sanitarie di una scelta simile. Pichetto Fratin ha cercato di rassicurare la popolazione spiegando che il processo decisionale è ancora in corso. Attualmente, sono 51 i siti individuati dal Governo come possibili aree idonee per ospitare questi depositi. Su

