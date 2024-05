Nurachi

Incidente stradale in serata

Cruento scontro tra un’ambulanza ed un’auto lungo la statale 292 nei pressi del cimitero di Nurachi. Ci sono alcuni feriti.

E’ intervenuto anche l’elicottero del servizio 118, che ha provveduto al trasporto all’ospedale di Sassari dell’autista dell’utilitaria, un pensionato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 ed ha coinvolto un’ambulanza della Croce Rossa di Narbolia, impegnata in un soccorso.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’ambulanza era diretta a Oristano a sirene spiegate con un malato di Nurachi a bordo. Il pensionato alla guida dell’utilitaria non si è accorto del mezzo ed ha invaso la corsia. L’impatto è stato molto forte. Ad avere la peggio proprio l’anziano guidatore, in gravi condizioni e in codice rosso.

La moglie, che viaggiava con lui, subito dopo l’incidente ha perso i sensi ed è stata trasportata all’ospedale San Martino di Oristano con un’ambulanza del 118. All’ospedale anche una volontaria componente dell’equipaggio della Croce Rossa: avrebbe riportato alcune contusioni.

Un’altra ambulanza ha provveduto a trasferire sempre in ospedale, a Oristano, il malato che si trovava a bordo del mezzo della Croce Rossa coinvolto nell’incidente: non avrebbe subito