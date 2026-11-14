(Adnkronos) - Gravissimo incidente stradale oggi, sabato 14 novembre, sulla strada statale 107 Silana Crotonese in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate in una galleria nel territorio comunale di San Fili. Il tragico bilancio è di quattro morti e un ferito grave.

La strada statale 107 Silana Crotonese è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 16,200. Sul luogo dello schianto stanno lavorando le squadre dell'Anas insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e ai sanitari del 118 per ripristinare la normale circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale, come indicato dall'apposita segnaletica posizionata sul posto.