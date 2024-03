Oristano

La Asl 5 ha aderito all'(H)Open Day della Fondazione Onda

La Asl 5 di Oristano ha aderito all’(H)Open Day sulla sclerosi multipla organizzato dalla Fondazione Onda in occasione della prima giornata della Settimana mondiale dedicata al cervello: in programma il 13 marzo dei consulti telefonici dedicati.

In concomitanza con 125 presidi ospedalieri in tutta Italia del network “Bollino Rosa” anche l’ospedale San Martino di Oristano sarà mobilitato mercoledì 13 marzo in particolare con la Struttura Complessa di Neurologia, diretta dal dottor Bastianino Murgia.

“Nella giornata di mercoledì 13 saremo a disposizione per colloqui telefonici dalle ore 12 alle ore 14. Le persone interessate possono già prenotarsi al numero 0783320090 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, mentre i numeri da chiamare il giorno del colloquio sono 0783320091 e 0783327238”, ha illustrato il dottor Murgia.

La Fondazione Onda metterà inoltre a disposizione un opuscolo informativo, che sarà distribuito sempre nell’ospedale oristanese e caricato anche in formato elettronico sul suo sito (qui il link ) nella sezione “Pubblicazioni”.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Bristol Myers Squibb e con il patrocinio di Associazione Italiana