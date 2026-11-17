(Adnkronos) - Verso lo sciopero generale del 20 novembre, anzi: gli scioperi generali. Alla mobilitazione proclamata dalla Cgil si aggiunge infatti quella indetta dai Cobas nella stessa giornata e per entrambe sono previsti cortei e manifestazioni (100 le piazze annunciate da Corso d'Italia) a livello nazionale. Lo sciopero riguarda l'intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati.

Esclusi i trasporti, ma non tutti: l'intervento della Commissione di Garanzia impone l'esclusione dalla protesta del trasporto aereo, ferroviario e merci su rotaia (oltre a escludere il comparto Crm/Bpo, ovvero i call center). Mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, vengono escluse solo alcune aziende.

Queste le aziende del trasporto pubblico locale escluse dalla sciopero generale del 20 novembre: Gtt (torino), Sad (Bolzano), Trentino Trasporti (Trento), Ferrovie Udine Cividale (Udine), Sistemi Territoriali (Rovigo), Trasporto Ferroviato Toscano (Arezzo), Ferrovia Adriatico Sangritana (Abruzzo), Eav e Anm (Napoli), Ferrovie del Gargano (Foggia), Ferrovie della Calabria (Catanzaro e Cosenza), Ferrotramviaria (Bari), Ferrovie Sud Esta (Bari, Taranto e Lecce), Atvo (Venezia), Atm (Milano), Amtab (Bari).

“Ormai da tempo denunciamo che gli atti della commissione assumono una funzione politica, impedendo ai sindacati, maggiormente rappresentativi, di esercitare il diritto di sciopero”, fanno sapere Cgil e Filt. "Un meccanismo - denunciano - che sta concretamente alimentando la polverizzazione sindacale e sta precludendo a molti il diritto di sciopero, garantito dall’articolo 40 della Costituzione”. La Commissione, aggiungono, "ci ha chiesto di ridurre a 4 ore lo sciopero di autobus, metro e tram di Torino per garantire il diritto di recarsi alle partite di tennis delle Atp Finals", ma "la protesta per il disagio che oggi vive la maggior parte del Paese, non merita a nostro avviso di essere contenuta per garantire un venerdì alle finali di tennis per pochi cittadini".

Per lo sciopero generale la Cgil ha annunciato 100 piazze in tutta Italia tra manifestazioni, cortei e comizi. L'elenco è ancora in aggiornamento, ma tra gli appuntamenti ci sono: L'Aquila (manifestazione con corteo da Colle Sapone alle ore 9), Potenza (manifestazione con corteo da Piazza XVIII Agosto, alle ore 9.30, a Piazza Matteotti), Catanzaro (da Piazza Matteotti alle ore 9.30 a Piazza Luigi Rossi), Napoli (da Piazza Mancini alle ore 9 a Piazza Matteotti), Bologna (da Piazza dei Martiri alle ore 9.30 a Piazza del Nettuno), Trieste (Giardino pubblico di Via Giulia ore 9); Genova (Stazione Marittima, via Fanti d'Italia angolo via Adua, ore 9.30).

E ancora Milano (Piazza Cadorna ore 9), Ancona (da Piazza Pertini alle ore 9.30 a Piazza del Plebiscito), Isernia (Piazza della Repubblica ore 10), Torino (Piazza XVIII Dicembre ore 9.30), Bari (da Piazza Giovanni XXIII alle ore 9 a Piazza del Carmine), Cagliari (Piazza Giovanni XXIII ore 9), Palermo (da Piazza Marina alle ore 9 a Piazza Verdi), Firenze (Piazza della Indipendenza ore 9.30), Trento (Via Giuseppe Verdi ore 9), Perugia (da Piazza Partigiani alle ore 9 a Piazza IV Novembre), Aosta (da Via Paravera di fronte Cogne Acciai Speciali alle ore 9 a Piazza Deffeyes), Venezia (Stazione di Mestre ore 9). Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà alla manifestazione con corteo di Roma, che prevede un concentramento alle ore 9.30 a Piazza Vittorio e comizio finale (probabilmente in via dei Fori Imperiali).

Diverse anche le piazze annunciate anche dai Cobas, con un elenco in aggiornamento e l'appuntamento principale su Roma, ma per il luogo si è in attesa di conferma.

La piattaforma rivendicativa della Cgil si concentra su alcuni punti fondamentali: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l'inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all'aumento delle spese militari.

Lo sciopero generale Cobas, con Clap e Sial e l'adesione di Adl Varese e Cub, è convocato contro il caro vita, per la reintroduzione di meccanismi automatici che garantiscano il pieno adeguamento di retribuzioni e pensioni all'inflazione reale; contro l'accordo tra sindacati confederali e Confindustria "che nel lavoro privato toglierebbe ai Cobas e ai sindacati di base ulteriormente diritti, riducendo ancor più la già assai limitata democrazia sindacale nei posti di lavoro", fa sapere il sindacato. Mobilitazione contro l'economia di guerra e lo spostamento di risorse dalle spese sociali agli armamenti; contro la politica degli appalti e l'abuso del lavoro part-time imposto; per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro e l'introduzione per legge del salario minimo.

Allo sciopero generale del 20 novembre partecipano i Cobas Scuola che chiedono un aumento di 300 euro netti mensili per docenti e Ata nella terza tranche salariale di contratto (che deve scattare il 1 gennaio 2027), il mantenimento del Tempo Scuola attuale, il ruolo unico con parità salariale e normativa e protestano contro la riforma dei Tecnici "che taglierebbe ore di lezione, materie e migliaia di posti di lavoro", fa sapere il sindacato. Nella stessa giornata sono in calendario gli scioperi nazionali di Usb Pubblico Impiego nei comparti istruzione e ricerca; Gilda Unams per la scuola, così come Sisa e Sindacato Sociale di Base