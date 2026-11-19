(Adnkronos) - Oggi, venerdì 20 novembre, è in programma lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l’intera giornata lavorativa, contro una manovra che “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. La mobilitazione, con lo slogan 'Il futuro è adesso', interesserà tutti i settori, pubblici e privati, nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni. L’astensione dal lavoro è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo.

Saranno circa 100 le piazze che ospiteranno le iniziative a sostegno della protesta, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presidi. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma e parteciperà al corteo che partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per sfilare verso via dei Fori Imperiali, dove, in tarda mattinata, terrà il discorso conclusivo. Per la segreteria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, Christian Ferrari la manifestazione regionale della Sardegna a Cagliari, Stefania Filetti sarà a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.

Anche Usb sarà in piazza oggi con gli studenti e "contro la guerra, il riarmo e il ritorno della leva militare", nella giornata in cui l'Unione sindacale ha proclamato lo sciopero nei settori scuola, università, ricerca e Afam. A Roma, il concentramento per Usb sarà alle 9.30 in piazzale Aldo Moro con corteo verso il ministero dell'Istruzione. Queste le altre piazze di Usb: Palermo (ore 9 piazza Croci), Pisa (ore 9 piazza dei Cavalieri, davanti al Polo Carmignani), Brescia (ore 9 piazzale Cesare Battisti), Benevento (ore 9.30 corso Garibaldi, prefettura), Salerno (ore 12 piazzetta Pasolini, dove è prevista un'assemblea pubblica), Napoli (ore 9 Piazza Dante), Massa (ore 17.30, piazza Garibaldi), Milano (alle ore 9 pre concentramento MM Lanza, poi largo Cairoli), Bologna (ore 10 Piazza Aldovrandi), Torino (ore 9 Piazza Arbabello), Genova (ore 9.30 Piazza de Ferrarri). Alla mobilitazione anche quella indetta dai Cobas.

A rischio stop ci sono trasporti, scuola e sanità. La protesta investe anche il trasporto pubblico. A Roma, le organizzazioni sindacali Cgil e Cobas hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce previste dalla legge: da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59, si legge sul sito dell'Atac. Per quanto riguarda i trasporti, è necessario distinguere le diverse proclamazioni sindacali. A Bologna Tper ha già comunicato le modalità di adesione allo sciopero per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari dei bacini di Bologna e Ferrara. In particolare, i servizi di autobus e corriere non saranno garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. Nelle restanti fasce sono previste le consuete garanzie, fermo restando che l'effettiva regolarità dipenderà dall'adesione del personale.

I cittadini sono quindi invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali delle aziende di trasporto della propria città. Anche perché per alcune aziende di trasporto pubblico locale lo stop riguarderà invece la giornata del 21 novembre. Queste le aziende del trasporto pubblico locale escluse dalla sciopero generale del 20 novembre: Gtt (torino), Sad (Bolzano), Trentino Trasporti (Trento), Ferrovie Udine Cividale (Udine), Sistemi Territoriali (Rovigo), Trasporto Ferroviato Toscano (Arezzo), Ferrovia Adriatico Sangritana (Abruzzo), Eav e Anm (Napoli), Ferrovie del Gargano (Foggia), Ferrovie della Calabria (Catanzaro e Cosenza), Ferrotramviaria (Bari), Ferrovie Sud Esta (Bari, Taranto e Lecce), Atvo (Venezia), Atm (Milano), Amtab (Bari).

Alla mobilitazione della Cgil si affiancherà inoltre un'agitazione nazionale proclamata da CUB Trasporti e SGB Ferrovie, prevista dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, secondo quanto riportato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Chiediamo: Salari più alti e contratti rinnovati, nel pubblico e nel privato, per recuperare e aumentare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Pensioni dignitose, con la piena rivalutazione degli assegni e il blocco dell'aumento dell'età pensionabile. Un fisco più giusto e progressivo, che restituisca il fiscal drag a lavoratori e pensionati, contrasti l'evasione fiscale e riduca le disuguaglianze. Più risorse per la sanità pubblica, la scuola, l'università e le politiche sociali, per garantire servizi accessibili e il diritto alla salute, all'istruzione e all'assistenza. Un piano per il lavoro e lo sviluppo, con politiche industriali capaci di affrontare le crisi, difendere l'occupazione e sostenere le trasformazioni produttive, a partire dal Mezzogiorno. Un futuro per le nuove generazioni, attraverso il contrasto alla precarietà, il diritto allo studio, salari dignitosi e politiche pubbliche per l'accesso alla casa. Più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con investimenti nella prevenzione, nei controlli e nella tutela di chi lavora. Una diversa destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i bisogni sociali, i servizi pubblici e la qualità della vita rispetto all'aumento delle spese militari", si legge sul sito della Cgil.