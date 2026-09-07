(Adnkronos) - Parte il ‘mese caldo’ degli scioperi: dai treni agli aerei e passando per il Tpl, i trasporti tornano a incrociare le braccia, in una serie di proteste che occuperanno settembre quasi per intero. La prima è la protesta nazionale del personale di macchina e di bordo di gruppo Fs, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper Scarl, aderente alla mobilitazione proclamata da Assemblea Nazionale Pdm/pdb, in vigore dalle 21.18 di oggi, 7 settembre, fino alle ore 21.00 dell'8. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”, avvisa Fs in una nota, ricordando che per il trasporto del regionale sono garantiti “i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di martedì 8 settembre”. Nella stessa data la protesta del personale della manutenzione, amministrativo e di ingegneria di Rfi Doit ut Sud a Verona, proclamato da Orsa Ferrovie e Slm Fast (inizialmente previsto a cavallo tra il 10 e l’11, poi riprogrammato)

Gli scioperi proclamati da Sgb e Cub trasporti e da Cat coinvolgeranno anche il trasporto merci e, in generale, le aziende che svolgono attività ferroviaria. Dal pomeriggio del 10 a quello dell'11 settembre c'è anche lo sciopero nazionale dei lavoratori di Captrain Italia, ovvero del trasporto merci su rotaia, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.

L’11 settembre sarà la volta del trasporto aereo, con lo sciopero nazionale di Poste Air Cargo dalle ore 00.00 alle ore 04.00, proclamato da Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti, a cui seguirà, il 13 la protesta indetta da Usb Lavoro privato che, dalle ore 11 alle 15, coinvolgerà il personale di Toscana Aeroporti, Gh Toscana e Consulta negli scali di Pisa e Firenze; nella stessa giornata sciopereranno gli istituti di vigilanza di diversi scali: Roma Fiumicino, Varese e Torino. Ma la giornata ‘no’ per volare arriverà il 30 settembre, con due scioperi proclamati da Uiltrasporti: lo sciopero nazionale di Techno Sky – la società di Enav responsabile della gestione e della manutenzione hardwaree software dell’intera gamma di impianti e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo – dalle ore 13.00 alle 17.00, e lo sciopero nazionale Enav, nella stessa fascia oraria.

Sul fronte del trasporto pubblico locale le date da cerchiare in rosso sul calendario sono numerose. Il 10 settembre sarà la volta di Trento (dalle ore 11.00 alle ore 15.00) e Foggia (dalle ore 8.30 alle ore12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30). Il 14 settembre si fermerà il trasporto pubblico a Bergamo (Arriva Italia), la protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il 15 settembre giornata difficile: in quella stessa data la protesta toccherà Firenze Autolinee Toscana (da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio); Ravenna (Start Romagna) dalle ore 8.30 alle ore 12.00; Napoli (Anm) dalle ore 12.45 alle ore 16.45 del personale area ferro; Prato (Autolinee Toscane) da inizio servizio alle ore 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio; di nuovo Venezia (Atvo) per l'intera giornata e Pisa (Autolinee Toscane) dalle ore 17.30 alle ore 21.30.

Il 22 settembre la mobilitazione di settore riguarderà invece l'Umbria (Busitalia Sita Nord), con fasce garantite a Perugia e Spoleto dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00, a Terni dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30, e per i servizi ferroviari dalle 5.45 alle 8.45 e dalle 11.45 alle ore 14.45.